Un gruppo di turisti a Gran Canaria ha rischiato la vita mentre scattava foto sugli scogli vicino al Faro di Sardina del Norte durante una tempesta intensa. Nonostante la presenza di barriere di sicurezza e avvisi chiari, i visitatori si sono spinti fino al bordo della scogliera, alta oltre 20 metri, ignorando le condizioni pericolose del mare.

Improvvisamente un’onda enorme ha colpito la piattaforma rocciosa, travolgendoli completamente. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite, ma l’episodio evidenzia il rischio delle scorrettezze in luoghi naturali estremi.