Folle di palestinesi accovacciati in attesa prima di correre verso i veicoli delle Nazioni Unite al loro arrivo con aiuti da distribuire alla popolazione a Gaza, e intanto colpi di arma da fuoco, di avvertimento sembrerebbe, che si sentono distintamente e colpiscono il suolo, alzano la polvere. Non bastano a fermare la disperazione delle decine di persone che si avventano letteralmente sui mezzi dell’Onu nella speranza di assicurarsi così cibo e viveri.

Sono le immagini diffuse in un video dell’Ocha, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari che si occupa di coordinare gli aiuti a livello globale, rilanciato da diverse testate internazionali. L’Ocha, che ha realizzato il filmato, sottolinea che quegli spari sono stati esplosi da membri dell’esercito israeliano. Indicazione quest’ultima che non è stato possibile verificare in maniera indipendente. Nel video la portavoce dell’organismo dell’Onu, Olga Cherevko, spiega in dettaglio che il suo team impegnato nella missione ha potuto vedere “decine di migliaia di persone affamate e disperate” in attesa, mentre uno dei limiti che ha dovuto affrontare nella consegna degli aiuti è stata un’attesa di oltre due ore al posto di blocco israeliano prima di ottenere l’autorizzazione per procedere