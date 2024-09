Il video dell’orso che entra in una baita e ruba la gelatina dal frigorifero

Una telecamera di sicurezza piazzata all’interno di una baita in California ha registrato un orso che, dopo essere entrato nell’abitazione, ha deciso di rubare la gelatina dal frigorifero.

Nel filmato si vede l’orso aprire il frigorifero e fare uno spuntino con una bottiglia di gelatina. Secondo il Dipartimento per la pesca e la fauna selvatica della California, gli orsi stanno iniziando a fare scorta di cibo per prepararsi alla stagione del letargo, che solitamente inizia a ottobre. Ma quest’orso sembra non aver resistito a scolarsi la gelatina prima del riposo invernale.