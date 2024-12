Un video girato di notte su una strada vicino a Brentonico, tra Rovereto e Torbole, in Trentino, ha suscitato un’ondata di indignazione sui social. Le immagini, diventate rapidamente virali, mostrano un’auto che insegue un orso lungo la carreggiata. L’animale, visibilmente spaventato, riesce a sfuggire soltanto arrampicandosi su una scarpata ai lati della strada.

L’ENPA Odv del Trentino, l’Ente per la protezione degli animali, ha richiesto indagini rapide per identificare e punire il responsabile dell’inseguimento. Secondo l’ente, si tratta di un gesto grave non solo nei confronti dell’orso, ma anche per il rischio creato ad altri automobilisti.

“Nonostante la maggior parte degli orsi sia in ibernazione, un esemplare è stato inseguito fino allo sfinimento, esponendolo anche al rischio di investimento. Si tratta di un comportamento lesivo e di un vero maltrattamento”, denuncia l’ENPA, sottolineando la necessità di agire per evitare episodi simili in futuro.