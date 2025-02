Panico a Ostia, precisamente nella zona di via Ferdinando Acton, quando un uomo armato di coltello è entrato in uno studio dentistico, minacciando il personale e i pazienti presenti. L’uomo, scalzo e con gli occhi sbarrati, impugnava un coltello da cucina con una lama di 30 centimetri. Nonostante la gravità della situazione, fortunatamente non ci sono stati feriti.

L’irruzione e la fuga dei presenti

Secondo quanto raccontato dai testimoni a RomaToday, tutto è iniziato nel momento in cui la porta dello studio è stata aperta per far uscire una paziente. In quell’istante, l’uomo armato ha fatto irruzione, dirigendosi verso l’ufficio della segretaria. Quest’ultima, per fortuna, è riuscita a scappare in tempo. Intanto, il resto del personale e i pazienti presenti sono riusciti a fuggire attraverso la porta posteriore dello studio. Una volta in strada, le infermiere e le segretarie si sono rifugiate in un bar vicino, mentre i testimoni hanno immediatamente allertato i carabinieri.

Terrore ad Ostia. Un 23 enne in preda ad una crisi psichiatrica ha seminato il panico. Arrestato e disposto il TSO #youarethemedianow pic.twitter.com/8Bive35I83 — welcometofavelas__ (@welcometofavel1) February 12, 2025

L’inseguimento

La situazione è rapidamente degenerata quando l’uomo armato è riuscito a fuggire dall’uscita di emergenza dello studio dentistico. Un medico dello studio ha fermato una pattuglia dei carabinieri che stava transitando in via Acton, dando il via a un inseguimento per le vie del quartiere. I militari, equipaggiati con un taser, hanno inseguito l’uomo, riuscendo infine a bloccarlo senza dover ricorrere all’uso dell’arma.

Il trasferimento in ospedale

Il protagonista di questa giornata di paura è un giovane di 28 anni. Una volta fermato, è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) dal personale medico del 118. Successivamente, è stato trasportato all’ospedale Grassi di Ostia per ulteriori accertamenti.