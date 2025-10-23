Un intervento tempestivo della polizia ha evitato una possibile tragedia all’aeroporto di Atlanta, in Georgia. Billy Joe Cagle, 49 anni, residente a Cartersville, è stato arrestato dopo una segnalazione partita da un suo familiare, che lo aveva descritto come pericoloso, armato e intenzionato a “fare una strage”. L’uomo è stato fermato sul posto: le riprese delle bodycam mostrano gli agenti che lo spingono a terra e lo ammanettano, mentre nel suo pick-up Chevrolet è stato trovato un fucile d’assalto AR-15.

Durante una conferenza stampa, il capo della polizia di Cartersville, Darin Schierbaum, ha ricostruito l’operazione: “Il dipartimento di polizia di Cartersville è stato avvisato dalla famiglia del signor Cagle che stava trasmettendo in streaming sui social media che si stava dirigendo all’aeroporto di Atlanta, secondo le loro parole, per “sparare”, e la famiglia ha dichiarato che era in possesso di un fucile d’assalto”. Schierbaum ha poi sottolineato l’importanza della segnalazione: “Siamo qui oggi per informarvi di un successo e non di una tragedia, perché una famiglia ha visto qualcosa e ha detto qualcosa”.