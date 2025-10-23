Il video dell’uomo arrestato in aeroporto: nell’auto aveva un fucile d’assalto. L’allarme dato da un familiare
Un intervento tempestivo della polizia ha evitato una possibile tragedia all’aeroporto di Atlanta, in Georgia. Billy Joe Cagle, 49 anni, residente a Cartersville, è stato arrestato dopo una segnalazione partita da un suo familiare, che lo aveva descritto come pericoloso, armato e intenzionato a “fare una strage”. L’uomo è stato fermato sul posto: le riprese delle bodycam mostrano gli agenti che lo spingono a terra e lo ammanettano, mentre nel suo pick-up Chevrolet è stato trovato un fucile d’assalto AR-15.
Durante una conferenza stampa, il capo della polizia di Cartersville, Darin Schierbaum, ha ricostruito l’operazione: “Il dipartimento di polizia di Cartersville è stato avvisato dalla famiglia del signor Cagle che stava trasmettendo in streaming sui social media che si stava dirigendo all’aeroporto di Atlanta, secondo le loro parole, per “sparare”, e la famiglia ha dichiarato che era in possesso di un fucile d’assalto”. Schierbaum ha poi sottolineato l’importanza della segnalazione: “Siamo qui oggi per informarvi di un successo e non di una tragedia, perché una famiglia ha visto qualcosa e ha detto qualcosa”.