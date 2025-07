Sta facendo il giro del web un video impressionante girato in India, che mostra un uomo intento a catturare a mani nude una gigantesca anaconda nelle acque torbide di una palude. Il filmato, condiviso su Instagram dall’utente Dylan Joseph Singer, ha rapidamente superato le 86mila visualizzazioni, lasciando migliaia di utenti tra lo sbalordito e il terrorizzato. L’uomo, identificato come un esperto “cacciatore di serpenti”, affronta l’animale con grande sangue freddo, bloccando la testa del rettile con una mano prima di sollevarlo, con l’aiuto di un’altra persona.

Non si tratta di una bravata o di un gesto avventato, ma di un’operazione di salvataggio e conservazione, come specificato nella descrizione del video: “Come se non fosse niente di che. Anaconda salvata, riabilitata e reintrodotta”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dylan Joseph Singer (@dylan.s.wildlife)

Molti utenti hanno commentato chiedendosi come sia stato possibile individuare la testa del serpente in acque così sporche, mentre altri hanno espresso preoccupazione per l’apparente assenza di dispositivi di protezione. Tuttavia, è stato chiarito che l’uomo coinvolto è un professionista altamente preparato, esperto in interventi con rettili pericolosi. Dopo essere stata catturata, l’anaconda è stata trasportata in un centro di recupero e successivamente reintrodotta in sicurezza nel suo habitat naturale.