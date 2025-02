Un’avventura tra padre e figlio sulle nevi dello Utah si è trasformata in un dramma quando un salto in motoslitta ha innescato una valanga, seppellendoli entrambi. L’incidente è avvenuto sabato 22 febbraio sulla cima di Ant Knolls, dove Dodge Poelman e suo padre Ryan stavano affrontando il ripido pendio con i loro veicoli. Durante una discesa, Ryan ha eseguito un salto che ha provocato il distacco della neve, travolgendo sia lui che Dodge, che si trovava a valle per riprendere la scena.

Dodge è riuscito a liberarsi rapidamente e ha raggiunto il padre, rimasto incastrato contro un albero e sepolto fino al collo. I soccorsi, arrivati poco dopo, hanno impiegato oltre due ore per estrarre Ryan e trasportarlo in elicottero in ospedale. L’uomo ha riportato fratture a entrambi i lati del bacino e un’emorragia interna, ma secondo il figlio è già sulla via della guarigione.