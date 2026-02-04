Un uomo è salito sul tetto di un aereo passeggeri a Valencia, insultando e provocando il personale di terra e causando due ore di ritardo a un volo diretto ad Amsterdam. Si tratterebbe di un 24enne marocchino, ripreso mentre corre sull’Airbus A320 di Vueling, beve da una lattina e deride gli addetti fingendo di non sentirli. Nel video lo si vede battere il petto e urlare contro lo staff, mentre questi lo supplicano di scendere. L’episodio è durato circa dieci minuti prima dell’intervento della Guardia Civil. Le autorità hanno escluso rischi per la sicurezza e confermato che l’uomo “non era armato”.