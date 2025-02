Ha investito due vigili urbani e ha provato a scappare in auto con uno dei due agenti di polizia locale trascinato sul cofano. La macchina è stata poi fermata poco dopo grazie all’autista di un bus che si è messo di traverso.

Il tutto è successo a Parma, in via D’Azeglio. L’uomo, di origine albanese, dopo un controllo di routine in cui ha discusso con uno dei vigili provando anche a colpirlo al volto, è rientrato nella sua auto, una Bmw, ed è partito investendo i due agenti.

Parma, fermato per un controllo, un pregiudicato albanese ha investito due vigili. Fondamentale l’intervento dell’autista di un autobus che ha messo il mezzo di traverso, sbarrando la strada all’auto e permettendo di arrestare l’albanese. pic.twitter.com/vnH1Cco3cg — Francesca Totolo (@fratotolo2) February 8, 2025

Poco dopo la fuga però un autobus si è fermato bloccando la corsa dell’aggressore. Gli agenti, che nel frattempo sono diventati cinque, a questo punto lo hanno fatto uscire dall’auto puntandogli la pistola. Ne è nata una colluttazione con l’uomo che alla fine è stato buttato a terra con la forza e arrestato.