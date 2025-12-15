Un grave attentato ha sconvolto Bondi Beach, la spiaggia più famosa di Sydney e una delle località simbolo dell’Australia. L’attacco ha provocato morti e feriti, seminando il panico tra bagnanti e passanti. Sui social è circolato un filmato che documenta un momento cruciale dell’azione: un uomo riesce ad avvicinarsi alle spalle di uno dei killer e a disarmarlo, dimostrando grande sangue freddo e coraggio.

Nonostante la situazione estremamente pericolosa, l’uomo sceglie di non colpire l’aggressore e gli permette di allontanarsi verso un ponte, dove si trova il complice. Poco dopo, entrambi vengono raggiunti dagli spari delle forze dell’ordine.

L’uomo che ha disarmato uno dei due attentatori di Bondi Beach è stato colpito da due colpi al braccio, ora è ricoverato e dovrà sottoporsi ad un’operazione ma non sarebbe in pericolo di vita. A raccontarlo è l’emittente 7 News che lo ha indentificato intervistando il cugino, Mustafa, fuori dall’ospedale dove è ricoverato. L’uomo, Ahmed al Ahmed, ha 43 anni, è sposato ed è padre di due figli.