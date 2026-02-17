A Kayseri in Turchia, un ragazzo di 26 anni ha svaligiato una gioielleria usando un carrello elevatore per sollevare la serranda del negozio. Poi si è dato alla fuga in sella a un asino. La scena è stata ripresa dalle telecamere del negozio. L’uomo, agli inquirenti che lo hanno arrestato ha poi confessato: “Ero ubriaco e volevo bere ancora, ma avevo finito i soldi”.

Come raccontano i media turchi, alla Polizia ha raccontato di essere uscito senza soldi. Individuando il negozio di preziosi ha deciso di assalirlo con un carrello elevatore trovato nelle vicinanze. Ha prima sfondato la saracinesca per poi prendere alcuni gioielli. Poi è fuggito usando come “mezzo” un asinello.

Questo il suo racconto reso alla Polizia dopo l’arresto: “Ero ubriaco. Sono andato in centro con l’asino e volevo bere di nuovo, ma il negozio di alcolici era chiuso. Poi ho visto il carrello elevatore sulla strada con i cavi scoperti e l’ho avviato. Sono salito sul mezzo per andare in un altro negozio a comprare alcolici ma vicino ho visto la gioielleria e mi sono ricordato delle difficoltà economiche che stavo attraversando”.

Il 26enne è riuscito a trafugare alcuni orologi, anelli e collane in oro. Gli agenti hanno rinvenuto il tutto in un fienile ed hanno riconsegnato la merce trafugata al negoziante.