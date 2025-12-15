Durante il corteo della Cgil a Milano, un episodio ha acceso la polemica tra i manifestanti. Un uomo si è affacciato alla finestra della propria abitazione in corso Genova mostrando il braccio teso, gesto che molti presenti hanno immediatamente interpretato come un saluto fascista. La scena è stata notata da diversi partecipanti al corteo, che hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Raggiunto successivamente dal giornalista Giampaolo Mannu di MilanoToday, l’uomo ha cercato di chiarire la propria posizione, sostenendo di aver semplicemente salutato. Con tono polemico ha aggiunto che, a suo dire, oggi non sarebbe più possibile nemmeno alzare un braccio senza essere fraintesi, precisando inoltre di non poter votare “il pelatone”, riferendosi ironicamente a Benito Mussolini.