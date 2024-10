Il video dell’uomo che si era nascosto dentro al divano. La polizia: “Ora sarà più comodo in cella”

Un sospettato che sperava di far perdere le proprie tracce è stato scoperto dai poliziotti mentre si nascondeva dentro un divano. Letteralmente. La polizia del Bedfordshire, raccontano le cronache, si era presentata in una abitazione a Potton con un mandato di arresto per l’uomo.

Durante la perquisizione, gli agenti, non trovando l’uomo, alla fine hanno rovesciato un grande divano e hanno scoperto che, beh, era proprio lì dentro. Un portavoce delle forze dell’ordine ha dichiarato: “Pensiamo che l’uomo starà più a suo agio a letto – scherza un portavoce delle forze dell’ordine – quindi trascorrerà le prossime ore in una cella di sicurezza, un po’ meno stretto”. “Abbiamo già visto cose strane nella nostra vita – conclude – ma dobbiamo dire che questa è una novità”.