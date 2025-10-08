La Polizia Locale di Roma Capitale ha identificato e denunciato un uomo responsabile di aver gettato ripetutamente sacchetti di rifiuti nel Tevere, lanciandoli dal parapetto del Lungotevere. L’episodio, segnalato da cittadini e documentato tramite immagini video, rappresenta un grave caso di inquinamento ambientale nel cuore della Capitale.

Gli agenti del I Gruppo Prati, intervenuti dopo le prime segnalazioni, hanno avviato un’indagine mirata che ha permesso di risalire rapidamente al responsabile. L’uomo, un cittadino italiano di 47 anni residente fuori Roma ma presente in città per motivi di lavoro, è stato individuato grazie alla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza installate lungo il Lungotevere.