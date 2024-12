Un episodio drammatico si è verificato sulla via Emilia, a Parma, e un automobilista lo ha ripreso in un video. Da un’auto con targa di prova è stato spinto fuori un uomo che, nel tentativo di fermare il veicolo, si è aggrappato disperatamente alla portiera ed è stato trascinato per diversi metri. Durante l’accaduto, le ruote del mezzo gli sono persino passate sopra. Nonostante l’incidente, l’uomo è riuscito a rialzarsi e sembra aver riportato solo ferite superficiali.

Le dinamiche precise dell’episodio rimangono incerte, ma si ipotizza che l’uomo sia stato vittima di una truffa e abbia tentato di bloccare i responsabili. Le indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto e per individuare i colpevoli di questo gesto violento.