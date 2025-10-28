Il video “dentro” l’uragano Melissa, le spettacolari immagini degli Hurricane Hunters
Un equipaggio della US Air Force Reserve, noto come Hurricane Hunters, ha sorvolato l’occhio dell’uragano Melissa per raccogliere dati destinati al National Hurricane Center. Con venti che hanno raggiunto i 282 chilometri orari, Melissa è classificato come uragano di categoria cinque ed è attualmente la tempesta più potente del 2025.
Le immagini spettacolari, diffuse dal Noaa (l’Agenzia statunitense per l’atmosfera e gli oceani), mostrano la potenza e la precisione dell’operazione, fondamentale per comprendere l’evoluzione del fenomeno e migliorare i modelli di previsione meteorologica.