Un equipaggio della US Air Force Reserve, noto come Hurricane Hunters, ha sorvolato l’occhio dell’uragano Melissa per raccogliere dati destinati al National Hurricane Center. Con venti che hanno raggiunto i 282 chilometri orari, Melissa è classificato come uragano di categoria cinque ed è attualmente la tempesta più potente del 2025.

Le immagini spettacolari, diffuse dal Noaa (l’Agenzia statunitense per l’atmosfera e gli oceani), mostrano la potenza e la precisione dell’operazione, fondamentale per comprendere l’evoluzione del fenomeno e migliorare i modelli di previsione meteorologica.