A Viva el Futbol, in collegamento c’è l’ex ds del Palermo Walter Sabatini, che ricorda come il suo Palermo nel 2010 perse il duello per il quarto posto contro la Sampdoria e rimprovera Antonio Cassano di non averlo fatto entrare in Champions League. Cassano, tra un aneddoto e l’altro, tira fuori qualche ricordo prima della partita Roma-Sampdoria che costò lo scudetto ai giallorossi e racconta: “Prima di quella partita il mio amico Vito Scala mi dice che Totti vuole parlarmi”. L’ex numero 10 della Samp continua, ricordando le parole di Totti: “Ah… sai… oggi, se eventualmente noi vincessimo la partita, calcola tranquillo che poi le altre tre le vincete. Andate in Champions”. Cassano allora racconta come rispose al capitano della Roma: “Oggi io ti dico che vincerò le ultime quattro partite. Oggi io ti faccio perdere lo scudetto e ti faccio piangere, soprattutto faccio piangere la gente che quando io sono andato via di qua mi ha insultato come un cane”. E la partita ala finì proprio 2-1 per la Samp.

Adani e Ventola sottolineano che “chiaramente Francesco scherzasse”, e Cassano conferma: “Ovviamente, faceva una battuta”, aggiungendo: “Me la fece passare, come tanto vincete le ultime tre. Ma alla fine sono andato via con le mutande e godevo come un matto”.