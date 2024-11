In un video diventato virale in queste ore si vede il presidente americano Joe Biden camminare con qualche difficoltà sulla sabbia a Rehoboth Beach in Delaware. Il presidente in carica, 82 anni il prossimo 20 novembre, non appena scende dalla jeep che l’ha portato sul posto prova a camminare veloce. Ma, mentre viene sorretto dalla moglie ad un certo punto, per non cadere a terra, è costretto a fermarsi.

Biden e sua moglie Jill hanno trascorso qualche ora nel Delaware la scorsa domenica prima di rientrare a Washington per incontrare alla Casa Bianca il presidente eletto Donald Trump.

Le immagini hanno suscitato qualche commento sarcastico da parte dei suoi avversari. L’età non è un punto di forza per Biden, che viene accusato da parte del suo partito di non aver ceduto fin da subito la ricandidatura a presidente, favorendo in questo modo la salita al potere di Donald Trump.