Durante il concerto dei Coldplay al Marvel Stadium di Melbourne, Australia, il 3 novembre, Chris Martin è caduto in una botola aperta sul palco, uscendo fortunatamente illeso dall’incidente. Mentre parlava con il pubblico, composto da oltre 50.000 spettatori, il cantante di 47 anni stava camminando all’indietro e non si è accorto della botola aperta.

Nel video dell’incidente, condiviso sui social, si vede Martin inciampare e cadere improvvisamente nella botola. Subito dopo la caduta, un membro dello staff, posizionato nella botola stessa, è intervenuto rapidamente, aiutando il cantante a risalire e a tornare in piedi sul palco. Con il microfono ancora in mano, Martin ha ringraziato il collega per l’aiuto: “Questo non era previsto, grazie per avermi salvato”, ha detto, cercando di tranquillizzare i fan e aggiungendo scherzosamente: “Santo cielo, sto bene”. Nonostante lo spavento, Chris Martin ha dimostrato prontezza e ha saputo sdrammatizzare l’episodio, tornando a esibirsi senza altre interruzioni, per la gioia del pubblico.