A Hartsville, in Tennessee, è stata demolita una delle strutture rimaste incompiute del vecchio progetto di centrale nucleare, mai portato a termine e successivamente abbandonato. Secondo i media locali, per l’implosione sono stati utilizzati oltre 400 chili di esplosivo, posizionati con precisione per garantire la sicurezza dell’operazione.

L’intero processo è durato meno di dieci secondi e ha segnato la fine di un impianto che per decenni era rimasto come simbolo incompiuto delle ambizioni energetiche americane.