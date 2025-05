Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), le megattere si nutrono filtrando piccoli crostacei e pesci, adottando sofisticate strategie di gruppo. Una delle tecniche più affascinanti è la cosiddetta “alimentazione in gruppo con rete a bolle coordinate”. In questo metodo, i cetacei creano cortine di bolle d’aria per radunare e disorientare le prede, spingendole verso la superficie del mare.

Una volta intrappolati all’interno di questa “rete” di bolle, i pesci vengono inghiottiti in un’azione collettiva spettacolare: le balene si muovono in cerchio, poi si lanciano all’unisono verso l’alto, con le bocche spalancate. Questo movimento a spirale non solo migliora l’efficacia della caccia, ma rafforza anche la coordinazione tra i membri del gruppo.

La tecnica è un esempio straordinario di intelligenza sociale e cooperazione animale, e viene utilizzata prevalentemente in alcune aree dell’oceano dove le condizioni ambientali e la disponibilità di prede lo permettono.