Il video di Francesca Pascale che attacca Vannacci: “Lei reprime qualcosa dalla nascita come tutti gli omofobi”

Francesca Pascale è tra gli ospiti della prima puntata de Lo stato delle cose, il nuovo programma in onda su Rai Tre condotto da Massimo Giletti. La ex compagna di Silvio Berlusconi, da sempre in prima linea nella lotta all’omofobia, si scontra con l’eurodeputato della Lega Roberto Vannacci.

La Pascale attacca subito l’ex generale che in studio sorride: “Lei sta facendo politica, non sta facendo cabaret“. Poi aggiunge: “Lei è il successore di Salvini e quasi mi dispiace di perdere Salvini per Vannacci”.

La Pascale spiega la ragione per cui in studio è un fiume in piena: “Chiedo scusa per l‘intemperanza, ma leggendo il suo libro non ho fatto altro che ricevere insulti. Per un vantaggio suo personale non riesce a entrare nella testa di persone che cercano il rispetto, non la tolleranza, di fronte alla legge”.

Fino a prova contraria, io sorrido quanto mi pare” spiega l’ex generale. Che aggiunge: “Se lei si sente offesa è un problema suo. In quel libro, non ci sono offese nei confronti di nessuno e molti giudici si sono già espressi a riguardo. Esorto la signora Pascale a leggerlo il libro, perché secondo me non l’ha letto. La Pascale replica: “Il libro non solo l’ho letto, ma vorrei sottolineare quanto Vannacci sia prevenuto nei confronti delle donne”.

“Vannacci reprime qualcosa dalla nascita”

Poi l’affondo della Pascale: “La verità è che lei, come tutti gli ossessionati dell’omofobia, lei non fa altro che nascondere qualcosa che reprime fin dalla nascita. Questo è quello che penso io e la maggior parte degli italiani. Lei può arrivare massimo a 500mila voti, perché gli italiani non sono stupidi”.

La replica di Vannacci

Vannacci replica: “Lei, invece, mi sta portando fortuna. Se poi ho bisogno di farmi analizzare, vado da uno specialista e non certo da lei. Non mi conosce, non mi ha mai incontrato, e mi sembrano parole dette in libertà. Le moderi perché io e lei non ci siamo mai incontrati”.