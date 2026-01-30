Lady Gaga ha condannato duramente le operazioni dell’Ice, l’agenzia federale anti-immigrazione rafforzata da Donald Trump, i cui agenti hanno ucciso l’infermiere Alex Pretti in strada a Minneapolis. Lady Gaga non ha citato espressamente Pretti. Ha però parlato del Minnesota, esprimendo dolore per le famiglie e i bambini colpiti dalle politiche migratorie negli Stati Uniti.

Seduta al pianoforte durante una delle sue tappe del tour che si è svolta al Mayhem Ball di Tokyo in Giappone, la cantante italoamericana ha parlato di comunità che vivono nella paura: “Voglio prendermi un secondo per parlare di qualcosa che è estremamente importante per me. Mi si spezza il cuore al pensiero che le persone, i bambini e intere famiglie d’America vengono prese di mira senza pietà dall’Ice. Penso al loro dolore e a come le loro vite vengano distrutte proprio davanti ai nostri occhi”.

Lady Gaga ha proseguito: “Il mio pensiero va anche al Minnesota e a tutti coloro che vivono nella paura cercando risposte su cosa dovremmo fare. Quando intere comunità perdono il loro senso di sicurezza e appartenenza, qualcosa si spezza in ognuno di noi”. L’artista ha poi dedicato la canzone Come to Mama a “tutti coloro che soffrono, a tutti coloro che si sentono soli e indifesi, a chiunque abbia perso una persona cara e stia attraversando un momento difficile e assurdo”.

Lady Gaga è solo l’ultima di una lunga lista di artisti che hanno criticato le politiche sull’immigrazione dell’amministrazione Trump. Uno su tutti è stato Bruce Springsteen che ha dedicato una canzone ai fatti di Minneapolis.