Durante il concerto a Quito, in Ecuador, Laura Pausini è stata costretta a sospendere per qualche minuto l’esibizione per inalare ossigeno da una bombola. L’episodio è stato immortalato dai telefonini del pubblico ed è avvenuto al Palazzetto dello Sport General Rumiñahui, durante il suo Io Canto World Tour che sta impegnando l’artista in diverse tappe del Sud America.

La cantante romagnola è notoriamente ironica e sul palco si è messa a scherzare con il pubblico sdrammatizzando in questo modo la situazione: “Si può parlare mentre si indossa questa maschera, o è meglio di no?”. Per sopperire al vuoto della musica, la Pausini non ha mollato nemmeno un secondo e si è messa a dialogare con l’operatore venuto a soccorrerla. Poi, dopo qualche secondo, si è tolta la maschera e si è rimessa a cantare annunciando una canzone da lei molto apprezzata.

I problemi legati all’altitudine

Come noto, molte città del Centro e Sud America sono state edificate sulle montagne ad altezze importanti che in molti casi superano i 2mila metri (Quito si trova a 2850 metri sul livello del mare). L’ossigeno è stato utile per affrontare un malore dovuto proprio all’altitudine.

Una situazione simile, come riportato dal giornale online Di Lei, la Pausini l’aveva vissuta nel 2024 a Città del Messico. Anche in quell’occasione aveva vissuto il momento con ironia.