Agiva minacciando i commercianti con un martello e si spostava con uno scooter: la polizia di Sassari ha arrestato un rapinatore seriale, un uomo già noto alle forze dell’ordine. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Squadra mobile della questura di Sassari, l’uomo avrebbe messo a segno almeno tre rapine in pochi giorni, rubando i soldi in contanti dalle casse, stecche di sigarette e altri valori.

Il rapinatore arrivava di fronte ai negozi con uno scooter, entrava nei locali commerciali indossando il casco da motociclista e un fazzoletto per non essere riconosciuto. Minacciando titolari e commessi con un martello, ripuliva poi le casse e rubava altri oggetti. Gli ispettori della Mobile, coordinati dal dirigente, Michele Mecca, hanno individuato lo scooter nascosto nelle campagne alla periferia della città e si sono appostati aspettando l’arrivo del rapinatore. Quando l’uomo è arrivato per prendere lo scooter gli agenti sono entrati in azione. L’uomo si è però opposto al fermo colpendo i poliziotti con il casco e causando loro lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Gli agenti lo hanno reso inoffensivo e arrestato. Il rapinatore è stato infine trasferito nel carcere di Bancali, a disposizione dell’autorità giudiziaria.