Madre e figlia, due turiste statunitensi in vacanza a Pompei, hanno comprato tutti gli astici che erano nell’acquario in un noto ristorante campano, il “Mercato Pompeiano”. Le due donne si sono fatte poi accompagnare sulla spiaggia di Castellammare di Stabia, dove hanno deciso di liberare gli astici in mare. “Grazie per avercelo permesso, se anche vivranno qualche giorno in più ne è valsa la pena. Mia mamma avrebbe sempre voluto farlo quando abbiamo visto le aragoste nei ristoranti, ma non è stato mai possibile”, è il messaggio della figlia al proprietario del ristorante.

“Un’ultima possibilità”

“Vogliamo portare a casa negli Usa il ricordo di questo avvenimento. È stato bello, siamo felici. Abbiamo regalato loro una ultima possibilità”, hanno dichiarato le due turiste, che si sono fatte riprendere mentre liberavano gli astici. A quanto pare, si sarebbe trattato di un fuori programma: quando le due turiste americane hanno visto gli astici nuotare nell’acquario accanto al tavolo dove era sedute a mangiare hanno deciso di agire. È stata la stessa figlia a prenderli uno alla volta con il retino usato dai camerieri del locale, pescandoli dall’acquario per metterli in sicurezza.