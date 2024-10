Il video di Lotito che si addormenta in Senato. Povero presidente, lasciatelo dormire in pace

Mentre in Senato si discuteva di un disegno di legge governativo sulla “salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”, il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia Claudio Lotito è più o meno crollato nel sonno.

All’inizio Lotito sembra provare a resistere, condividendo con qualche cenno il discorso del collega di Forza Italia, il senatore Mario Occhiuto. Poi, non proprio improvviso, il crollo.

Tanto che alla fine una collega, per evitare l’imbarazzo in diretta, cercando di non farsi vedere, con una toccata di mano lo ha svegliato. Povero Lotito. Non è proprio colpa sua. Che sarà mai una dormita volante in aula al Senato. Non si preoccupi, presidente, siamo in Italia. Qui tutto è concesso e nessuno la accuserà di certo per una bella ronfata al Parlamento. Torni anche a dormire. Tanto non c’è molto da fare in questo Paese.