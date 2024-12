Il video di migliaia di delfini che saltano fuori dall’acqua in California

Al largo della costa di San Clemente, in California, un branco di circa cinquemila delfini ha regalato uno spettacolo straordinario a un gruppo di turisti. Il video, girato durante un’escursione del tour Dolphin and Whale Watching Safari di Capt, mostra i delfini mentre nuotano e saltano vicino alla barca, offrendo un’esperienza indimenticabile.

Lori Hepse, presente a bordo e autrice della clip, ha descritto l’evento come un momento emozionante e unico. Questo fenomeno, noto come “super pod”, è un raro esempio di aggregazione massiccia di delfini, che si muovono in perfetta armonia nelle acque cristalline.