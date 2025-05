Il marchio cinese Chery Automobile ha presentato Mornine, un robot umanoide progettato per le concessionarie e capace di interagire con i clienti nel mondo reale. Inizialmente concepito come personaggio digitale, Mornine è ora in grado di rilevare gesti e comandi, muoversi autonomamente e rispondere in linguaggio naturale grazie a tecnologie avanzate. Dopo essere stato mostrato in vari eventi, è entrato in servizio commerciale nel 2025 a Kuala Lumpur, dove assiste nelle vendite e durante i test drive. Sebbene il robot abbia ancora un aspetto artificiale, Chery punta a impiegarlo in luoghi pubblici come centri commerciali e fiere.