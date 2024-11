Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato il corridoio Netzarim, situato a Gaza, ribadendo l’importanza di riportare a casa gli ostaggi israeliani. Durante la visita, ha annunciato un’offerta significativa: 5 milioni di dollari a chiunque consegni un ostaggio a Israele. Netanyahu ha sottolineato la determinazione del suo governo con un messaggio chiaro: “La scelta è nelle vostre mani, ma il risultato sarà lo stesso. Riporteremo tutti a casa”.

L’impegno del governo israeliano, secondo il primo ministro, non si ferma davanti a nessun ostacolo. “Stiamo facendo tutto il possibile per riportare a casa i nostri ostaggi e non molleremo. Continueremo finché non raggiungeremo tutti, sia i vivi che i morti”, ha affermato con decisione.

Un messaggio a Hamas

Netanyahu ha anche rivolto parole dirette a coloro che detengono gli ostaggi. Con toni severi, ha avvertito: “Hamas non governerà più Gaza. Chiunque osi fare del male ai nostri ostaggi, ne avrà la responsabilità. Vi inseguiremo e vi prenderemo”. Questo monito dimostra l’intenzione del governo israeliano di perseguire chiunque sia coinvolto nella cattura o nel maltrattamento degli ostaggi, evidenziando il forte impegno a garantire la sicurezza e il ritorno dei propri cittadini.