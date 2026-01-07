Vladimir Putin ha incontrato i familiari dei militari impegnati al fronte in occasione del Natale ortodosso. L’incontro si è svolto in una chiesa della regione di Mosca: il capo del Cremlino ha spiegato che i soldati russi svolgono una missione sacra per “difendere la patria”. Putin, rivolgendosi ai presenti dopo la funzione ha detto: “Oggi celebriamo la meravigliosa e luminosa festa della Natività di Cristo. E molto spesso chiamiamo il Signore Salvatore, perché Egli è venuto sulla Terra per salvare tutti gli uomini. E così, i soldati, i soldati della Russia, sempre come se fossero incaricati dal Signore, svolgono questa stessa missione: difendere la Patria, salvare la nazione e il suo popolo”.

Il Cremlino ha diffuso un video di Putin durante la messa, celebrata nella chiesa del Grande Martire Giorgio il Vittorioso. Nelle immagini si vede il presidente farsi più volte il segno della croce insieme agli altri presenti: alcuni bambini al suo fianco e, alle spalle, militari in divisa e donne con il capo coperto.