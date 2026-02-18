Il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini ha visitato a Milano il Villaggio olimpico. Al termine della visita ha partecipato ad un karaoke insieme a Giuseppe Cruciani, il noto conduttore de “La Zanzara” in onda su Radio 24.

A tutte le polemiche sui cantieri olimpici e i ritardi dei treni, il vicepremier ha risposto intonando un simbolico “che importa se…”, una delle frasi presenti nel brano “Maledetta Primavera” di Loretta Goggi, un classico della musica italiana. Il karaoke si è svolto in un clima rilassato all’interno del locale “La Suite” che si trova nel centro di Cortina d’Ampezzo.

nel giorno San Valentino con treni cancellati e ritardi oltre 120′ Matteo Salvini a Cortina dopo aver sparso la sua proverbiale sfiga fa karaoke a festa olimpica “che fretta c’era, che fretta c’era”

siamo un Paese che non ci si crede#Salvini #Olimpiadilnvernali2026 #15febbraio pic.twitter.com/58w6Am3dTF — Sirio 🏀 (@siriomerenda) February 15, 2026

L’esibizione ha scatenato diverse polemiche. Su X, nel pubblicare il video c’è infatti chi ha scritto: “Nel giorno San Valentino con treni cancellati e ritardi oltre 120′ Matteo Salvini a Cortina dopo aver sparso la sua proverbiale sfiga fa karaoke a festa olimpica ‘che fretta c’era, che fretta c’era’ siamo un Paese che non ci si crede”.