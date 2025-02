Shakira ha vinto il premio per il Miglior Album Pop Latino alla 67esima edizione dei Grammy Awards ed ha dedicato la sua vittoria agli immigrati che vivono negli Stati Uniti. La cantante colombiana ha trionfato grazie all’album Las mujeres ya no lloran ed ha battuto nella categoria Anitta, Luis Fonsi, Kany García e Kali Uchis.

A consegnarle il premio all’interno della Crypto.com Arena di Los Angeles è stata la collega Jennifer Lopez. Shakira, dal palco ha voluto dedicare la vittoria agli immigrati negli Stati Uniti. Discorso non casuale visto quello che sta accadendo dopo la vittoria di Trump: “Voglio dedicare questo premio a tutti i miei fratelli e sorelle immigrati in questo Paese”, ha esordito Shakira con il trofeo in mano.

“Io combatterò sempre con voi e con tutte quelle donne che lavorano duramente ogni giorno per sostenere le loro famiglie. Voi siete i veri lupi. Quindi questo è anche per voi”, ha insistito Shakira.

La popstar ha due figli dal calciatore Gerard Piqué. Milan e Sasha erano presenti alla Crypto.com Arena e Shakira ha voluto condividere con loro il suo premio ricevuto nello stesso giorno in cui ha compiuto 48 anni. A Milan e Sasha, mamma Shakira ha detto: “Sono così orgogliosa di voi, con i vostri cuori gentili. Grazie per avermi supportato nel modo in cui lo fate. Vi amo”.