Stefano Bandecchi pubblica sul suo profilo Instagram un video in cui mostra un water. Il filmato, del sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare, l’ex partito di Angelino Alfano che Bandecchi ha resuscitato alleandosi con la destra nelle ultime elezioni umbre senza ottenere molti voti, è un “messaggio per tutti voi che scrivete sul mio profilo e votate a sinistra“.

“Per me il vostro valore è quello che vedete. Le vostre parole hanno lo stesso significato di ciò che ammirate”, afferma nel video, dove Bandecchi appare solo con la voce. “Cosa vi devo dire? Vi ci ho già mandato sette-otto volte. Per me voi di sinistra non valevate… Adesso valete ancora meno. Mi avete proprio fatto arrabbiare, perché la vostra stupidità non ha limiti”. “Quindi penso che farete questa fine, una fine molto semplice”, conclude, mentre si sente tirare lo sciacquone e l’acqua scendere.

Nel presentare il filmato, il sindaco di Terni scrive: “Per la sinistra tutta, senza distinzioni, tenete a cuccia i vostri cani. Diversamente libererò i miei”.

Non si conosce l’intento di Bandecchi. L’unica cosa certa è che il video non è stato ben accolto sui social. C’è chi commenta: “Che bambino” o “Io neanche all’asilo facevo queste cose”. Un altro utente scrive: “Parlare con uno psicologo? Sono di centrodestra, ma che roba è questa?”