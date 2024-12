Un episodio senza precedenti si è verificato a Belve, il celebre programma condotto da Francesca Fagnani. L’ospite della puntata, Teo Mammucari, ha lasciato lo studio dopo una decina di minuti di tensione crescente e uno scambio acceso con la conduttrice. L’intervista, che avrebbe dovuto essere un momento di dialogo, si è trasformata in un confronto acceso che ha portato Mammucari a interrompere bruscamente la sua partecipazione.

Un inizio difficile

Fin dalle prime battute, l’intervista si è rivelata complicata. Dopo appena due domande, Mammucari ha dichiarato: “Non sono a mio agio. Sono tutte stronzate”, mostrando subito disagio e una chiara disapprovazione per l’approccio della conduttrice. Da quel momento, la tensione è aumentata. Tra frasi pungenti e incomprensioni, il comico ha deciso di abbandonare lo studio, spiegando: “Ragazzi, io me ne vado. Non sono mai uscito da uno studio… Non mi stai facendo parlare di me, mi stai martellando, poi monti tutto e mi sfondi… Pensavo fosse un programma più scorrevole, simpatico”.

Lo scambio acceso con Francesca Fagnani

Fagnani non ha esitato a rispondere alle critiche del comico: “Lei, molto ironico, non è autoironico. Se non ha visto il programma, perché ha chiesto di venire? Se uno che attacca tutti non sostiene un’intervista…”. Mammucari ha replicato: “Non è un’intervista, è un attacco”. Lo scambio si è protratto fino al momento in cui Mammucari, lasciando lo studio, ha pronunciato una serie di “vaffa” catturati dal microfono rimasto acceso. “È la prima volta che succede”, ha commentato Fagnani.

Una tensione latente fin dall’inizio

Il nervosismo di Mammucari era evidente già dall’apertura: “Perché li metti tutti al buio?… Quando dici buonasera e benvenuto vuol dire ‘statte zitto’…”, ha detto. E poi: “Ma mi dai del lei veramente tutto il tempo?”, rivolgendosi alla conduttrice. Quando Fagnani ha chiesto “Che belva si sente?”, Mammucari ha risposto: “In questo momento mi sento una tigre perché sono preoccupato”.

Le ragioni della partecipazione

“Perché voleva venire qui?”, ha chiesto Fagnani. Mammucari ha spiegato: “Perché sei brava, sei intelligente, ti seguo e ho detto ‘mi piacerebbe andarci’. Poi però ho capito che gli argomenti sono molto seri, tu mi dai del lei, non sto a mio agio. Sono pentito? No, le cose che spaventano sono altre. Mi dispiace, non voglio fare lo show ma mi piacerebbe essere confidenziali come siamo stati nei camerini”.

Un finale amaro

La tensione ha continuato a crescere, con Mammucari che contestava le citazioni della stampa portate dalla conduttrice: “Sono tutte stronzate, facciamo due ore così? Io non sono Flavia Vento…”. Alla fine, ha deciso di lasciare: “Francé fermiamoci… Mi stai facendo passare per un coglione, pieno di me… Ragazzi, me ne vado, chiedo scusa”. Fagnani ha cercato di trattenerlo: “Non può pretendere solo complimenti. Mi hai chiesto di venire, se non hai visto il programma, perché mi hai chiesto di venire?”.

“Preferisco la Francesca dietro le quinte, quella che mi ha mandato i messaggi su WhatsApp in maniera simpatica e che mi ha parlato al telefono in maniera simpatica. Non ce l’ho fatta io? Non ce l’hai fatta tu, non sei la stessa persona”, ha detto Mammucari prima di andarsene, lasciando il programma con una nota amara.