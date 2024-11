Un video condiviso sui social da Rocco Scarcia documenta un assalto di tre lupi, avvenuto nel cortile di una villa a Specchia, in piena notte. Le immagini mostrano tre lupi che si introducono nella proprietà, puntano un cane e lo catturano, trascinandolo via.

La scena, catturata dalle telecamere di sorveglianza, ha suscitato grande allarme nella comunità locale, già preoccupata per la presenza sempre più frequente di questi predatori nei pressi delle abitazioni. L’episodio riaccende il dibattito sulla convivenza tra fauna selvatica e insediamenti umani, sollevando interrogativi su possibili misure di prevenzione per evitare tragedie simili in futuro.