South Park ha attaccato Trump ritraendolo nudo a letto insieme a Satana. La Casa Bianca non ha gradito e si è infuriata. I creatori di “South Park”, Trey Parker e Matt Stone, in un episodio che andrà in onda nella 27esima stagione hanno attaccato sia il presidente Usa, sia la Paramount, la casa madre della rete che trasmette da quasi 30 anni la loro serie animata.

La première della nuova stagione della serie satirica, in uno degli episodi mostra un personaggio con le sembianze di Trump che fa causa agli abitanti di South Park per 5 miliardi di dollari dopo aver protestato contro l’apparizione di Gesù nelle scuole locali. “Non volevo tornare a scuola, ma dovevo farlo perché faceva parte di una causa legale e dell’accordo con la Paramount”, dice il personaggio di Gesù.

“Avete visto cosa è successo alla Cbs? Beh, indovinate chi è il proprietario della Cbs? Paramount. Volete davvero fare la fine di Colbert? (Stephen Colbert, il conduttore del “Late Show” che la Cbs ha cancellato su volere di Donald Trump ndr). Dovete smetterla di fare gli stupidi” continua Gesù, prima di fare riferimento al personaggio di Trump: “Ha anche il potere di fare causa e accettare tangenti e può fare qualsiasi cosa a chiunque. È il fottuto presidente, amico… South Park è finita”. La città alla fine accetta di patteggiare e produrre annunci di pubblica utilità pro-Trump.

Trump a letto con Satana

Nell’episodio, il personaggio di Trump viene ritratto come un bullo suscettibile che minaccia di imporre dazi o citare in giudizio chiunque non sia d’accordo con lui. Una scena sovrappone una foto del presidente a un’animazione, raffigurando Trump a letto con Satana. “È strano che ogni volta che si presenta l’argomento, dici a tutti di rilassarsi”, dice Satana a Trump a proposito del caso Epstein.

Le proteste della Casa Bianca

Il portavoce della Casa Bianca, Taylor Rogers, ha voluto rimarcare che “l’ipocrisia della sinistra non ha davvero fine. Per anni hanno attaccato South Park per quello che hanno etichettato come offensivo, mentre ora perché prende di mira Trump lo elogiano”. Rogers ha aggiunto: “Questa serie non è più rilevante da oltre 20 anni e si aggrappa a un filo con idee poco ispirate in un disperato tentativo di attirare l’attenzione”. Per poi concludere: “Il presidente Trump ha mantenuto più promesse in soli sei mesi di qualsiasi altro presidente nella storia del nostro Paese, e nessuna serie di quarta categoria può vanificare la serie vincente del presidente Trump”.

Il contenzioso tra la Paramount e Trump

La Paramount che in queste ore si è fusa con il gruppo Skydance Media, controlla Comedy Central, il canale che trasmette South Park. Recentemente, Paramount ha stipulato un accordo di non belligeranza con Trump: il presidente è stato anche rimborsato di 16 milioni di dollari per la causa intentata dall’allora candidato alla presidenza. Il tycoon aveva ritenuto taroccata in più parti l’intervista della sua ex avversaria Kamala Harris durante una puntata di 60 minutes della Cbs sempre di proprietà della Paramount.

Nell’accordo tra la casa di produzione televisiva e Trump ci sarebbe rientrata anche la cancellazione del programma Late Show. Dopo anni di crisi, gli ascolti del Late Show stavano risalendo proprio sotto la conduzione di Colbert, specie da quando aveva iniziato a fare una satira più esplicita contro l’amministrazione Usa in carica. E il presidente, dopo la cancellazione dello show, ha dichiarato esplicitamente di essere “assolutamente contento che Colbert sia stato licenziato”.