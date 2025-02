Una giovane animatrice russa, durante una performance nella quale era vestita da sirena in un acquario in Cina, è stata attaccata all’improvviso da un grosso pesce, che l’ha ferita alla testa. La ragazza è stata poi costretta a tornare nell’acquario per concludere il suo show.

Attaccata da un pesce nell’acquario

La performer russa Masha, di 22 anni, si è esibita vestita da sirena nell’acquario cinese Xishuangbanna Primitive Forest Park. La ragazza nuotava e salutava le famiglie presenti, mentre diversi pesci le passavano accanto. Durante lo show, però, un grosso pesce ha improvvisamente attaccato la performer, serrando le fauci intorno alla sua testa. Tra le urla di spavento del pubblico, la ragazza è riuscita a liberarsi nuotando poi in superficie. Secondo quanto riportato dai media, l’attacco del pesce le ha provocato diverse lesioni alla testa, al collo e agli occhi. I resoconti sulla vicenda non specificano il tipo di pesce che ha attaccato la ragazza.

Il ritorno nell’acquario

I media russi hanno sottolineato un fatto piuttosto sconcertante. Pare infatti che Masha, alla quale sono stati offerti 96 dollari per “danni morali”, sia stata costretta dal suo datore di lavoro a tornare nell’acquario per concludere il suo show, nonostante il dolore per una ferita al collo. Inoltre, alla ragazza è stato impedito dai responsabili del Xishuangbanna Primitive Forest Park di parlare di quanto accaduto all’interno dell’acquario. Le immagini dell’incidente, però, hanno fatto rapidamente il giro del mondo.