Il video di un rarissimo pinguino completamente nero avvistato sull’isola della Georgia del Sud

Su una spiaggia dell’Isola della Georgia del Sud è stato avvistasto un pinguino rarissimo, completamente nero. Il fotografo Yves Adams, che si trovava sul posto per una spedizione, si è subito precipitato per fotografare questo pinguino reale molto particolare.

Il video del pinguino nero

Quello che il fotografo si è ritrovato di fronte è un pinguino reale estremamente raro. L’esemplare, infatti, si differenzia dai comuni pinguini perché presenta una mutazione genetica, chiamata melanismo, che rende le sue piume completamente nere. Questa mutazione, inoltre, provoca un’eccessiva produzione di melanina, colorando di nero perfino il ventre dell’animale, solitamente bianco.

Una rarità tra i pinguini

Gli esemplari di pinguini neri sono molto rari. Per questo motivo sono state condotte pochissime ricerche sull’animale e in generale sulla sua mutazione genetica. Questa peculiare caratteristica, inoltre, rende più visibile il pinguino agli occhi di un predatore. Non avendo il ventre bianco, infatti, l’animale non trova alcun aiuto nel mimetizzarsi sul ghiaccio o in acqua.

“Da lontano il nero è super nero, ma avvicinandosi alcune delle macchie sul collo e sul ventre sembrano di un verde metallizzato. Era accettato dagli altri uccelli e le sue dimensioni non erano in alcun modo diverse”, ha dichiarato il fotografo Adams.