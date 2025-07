Un episodio drammatico è stato trasmesso in diretta streaming dal porto di Gaza e ha rapidamente fatto il giro del web. Nel video, girato con uno smartphone, si vede un giovane camminare lungo il porto, apparentemente durante una pausa nei bombardamenti. La situazione appare tranquilla fino a quando un colpo improvviso lo raggiunge, presumibilmente sparato da un cecchino israeliano. Il ragazzo cade a terra, colpito, mentre la telecamera continua a riprendere la scena.

Subito dopo lo sparo, alcune persone accorrono per prestare soccorso, mentre l’obiettivo del telefono rimane puntato sul suolo. Il volto della vittima non è visibile nel filmato, che ha però suscitato forti reazioni online, diventando virale in poche ore. Secondo quanto riportato da diverse fonti, l’incidente è avvenuto durante un’apparente tregua temporanea, quando nell’area non erano in corso attacchi aerei o bombardamenti.