Alla conferenza annuale Meta Connect, Mark Zuckerberg ha presentato con entusiasmo i nuovi occhiali Ray-Ban di seconda generazione con intelligenza artificiale e un innovativo braccialetto neurale. L’obiettivo era mostrare come queste tecnologie possano trasformarsi in strumenti quotidiani per migliorare la vita delle persone, rendendo l’IA intuitiva e immediata. Tuttavia, la dimostrazione non è andata come previsto.

Durante una prova dal vivo con lo chef e influencer Jack Mancuso, l’IA avrebbe dovuto proporre una ricetta di ispirazione coreana. Mancuso ha chiesto più volte: “Cosa faccio per prima cosa?”, senza ottenere una risposta coerente. Il sistema ha iniziato a ripetere frasi sconnesse, costringendo Zuckerberg ad attribuire i problemi a una “cattiva connessione Wi-Fi”. Una spiegazione che ha suscitato qualche sorriso imbarazzato, senza convincere del tutto il pubblico.

La seconda dimostrazione fallita e le reazioni

Il vero momento critico è arrivato poco dopo, quando Zuckerberg ha tentato di mostrare la potenza combinata degli occhiali e del braccialetto in una videochiamata con Andrew Bosworth, CTO di Meta. Dopo quattro tentativi andati a vuoto, tra gesti impacciati e lunghi silenzi, la scena si è risolta solo con l’arrivo di Bosworth direttamente sul palco. Con ironia, ha commentato: “Questo Wi-Fi è brutale”. Zuckerberg, visibilmente in difficoltà, ha cercato di alleggerire il clima dicendo: “Lo risolveremo più tardi. Si provano queste cose cento volte e poi, sul palco, succede l’imprevisto”.

Nonostante i tentativi di sdrammatizzare, i malfunzionamenti hanno alimentato scetticismo sulla reale affidabilità dei nuovi Ray-Ban con IA, proposti al prezzo di 799 dollari, e sulla capacità di Meta di guidare la corsa globale all’intelligenza artificiale.