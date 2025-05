Sta circolando online un video realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale in cui Papa Leone XIV sembrerebbe rivolgersi direttamente al presidente del Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Il messaggio, della durata di circa 36 minuti, è interamente falso: si tratta di un contenuto generato artificialmente, in lingua inglese, caricato su YouTube dall’account “Pan African Dreams” e poi ripubblicato anche da “Nou se Legliz” in una versione ridotta e a bassa qualità.

Il filmato, intitolato “Pope Leo XIV responds to Captain Ibrahim Traoré – A Message of Truth, Justice & Reconciliation”, sfrutta una tecnica nota come “morphing”, che adatta digitalmente il movimento delle labbra del pontefice per farlo apparire coerente con un discorso che non ha mai pronunciato. Nella clip si sente dire: “Ho letto le tue parole non una, ma molte volte […] il giusto grido di un continente a lungo ferito dalla doppia lama dell’abbandono e dello sfruttamento”.

Remember Burkina Faso President Ibrahim Traore’s message to newly elected Pope Leo XIV? Here is Pope Leo’s response. Wow. Even better than what I would have expected. Thank you for the acknowledgement, honesty & humility of your message Pope Leo, and your call for justice. 🙏👏 pic.twitter.com/fCPoTP826T — Rahul SA 🇿🇦 (@Rahul_AJ_1990) May 17, 2025

L’immagine del Papa è ripetitiva e poco credibile: durante tutto il messaggio gira sempre gli stessi due fogli. Il video ha attirato l’attenzione anche della BBC, che il 15 maggio ha segnalato l’esistenza di una serie di contenuti simili. Il Vaticano ha ricordato che tutti gli interventi ufficiali del Papa sono pubblicati sul sito Vatican.va, mentre aggiornamenti in tempo reale si trovano su Vatican News e su L’Osservatore Romano.