Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, un gruppo di vandali che inneggiavano al fascismo e al nazismo con urla come “viva il Duce”, si è introdotto nel liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Genova, causando gravi danni alla struttura. Le immagini mostrano aule devastate, porte a vetri infrante e corridoi imbiancati dal liquido antincendio sprigionato dagli estintori.

Sui muri sono comparse decine di scritte offensive e una svastica. Le autorità stanno indagando per individuare i responsabili.