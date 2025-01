Sarajevo è da diversi giorni avvolta in una cappa impressionante di smog. Nei video che mostrano Sarajevo in questo inizio di anno, si vedono poche persone nelle strade e tutte con le mascherine. L’aria, nei giorni scorsi registrava un tasso di inquinamento di 460, secondo le statistiche del sito specializzato IQAir. Si tratta di un valore più alto rispetto a quelli di Dacca (Bangladesh), New Delhi (India), Karachi e Lahore (Pakistan), tutte città tristemente note per la costante cattiva qualità dell’aria.

Le autorità locali a Sarajevo e nell’intero Cantone hanno decretato l’allerta generale, invitando i cittadini ad evitare per quanto possibile attività all’aperto che potrebbero avere conseguenze negative su persone con problemi cardiaci e respiratori.

Le cause dell’inquinamento sono da ricercare nella scarsa pianificazione urbana e nella conformazione geografica. Sarajevo è infatti situata in una valle circondata da montagne che favoriscono il ristagno dell’aria inquinata ed è ricca di edifici alti che ostacolano la dispersione dell’aria inquinata.