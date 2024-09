Il video in diretta della “spaccata” a Firenze: ladro entra nell’auto e porta via una borsa

In Piazza Vittorio Veneto a Firenze, un furto in auto è stato ripreso in diretta e condiviso sulla pagina Facebook “Spaccate piazza Vittorio Veneto“. Questo gruppo è stato creato dai residenti per denunciare i frequenti atti vandalici contro le auto posteggiate nella zona.

Il furto in diretta

L’autore del furto ha infranto il finestrino di un’auto, ignorando le urla di un passante, per poi intrufolarsi nell’abitacolo. Senza alcuna fretta o timore, ha rubato uno zaino dal sedile posteriore. Il video, che mostra chiaramente l’uomo, coperto solo da un berretto, con uno zaino in spalla, mentre esegue il furto, è stato condiviso sui social. Al passante che ha cercato di fermarlo, l’uomo ha risposto beffardamente: “Cosa c’è”.

Un fenomeno in aumento

Il furto è stato denunciato alla polizia, ma la situazione in Piazza Vittorio Veneto sembra peggiorare di giorno in giorno. Gli abitanti della zona sono esasperati dalla costante serie di atti vandalici, con una media di tre auto danneggiate al giorno. Un testimone ha raccontato di aver avvistato poco dopo un ragazzino su un monopattino che guardava con attenzione dentro alcune auto, ma è scappato subito dopo essere stato richiamato.

Il quartiere non tollera più questa escalation di furti e vandalismi e chiede maggiori controlli da parte delle autorità per arginare il problema. Intanto, il gruppo Facebook continua a raccogliere testimonianze e video per sensibilizzare l’opinione pubblica e ottenere una risposta concreta.