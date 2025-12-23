L’Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti ha diffuso un video a tema natalizio rivolto ai migranti irregolari, invitandoli a lasciare volontariamente il Paese entro la fine del 2025. Il filmato, pubblicato sui canali social dell’agenzia, mantiene un’atmosfera festiva, ma il messaggio è chiaro e serio: i destinatari sono incoraggiati a utilizzare l’app CBP Home per autoespellersi, con la promessa di un incentivo economico fino a 3.000 dollari.

AVOID ICE AIR AND SANTA’S NAUGHTY LIST! Self-deport today with the CBP Home app, earn $3,000 and spend Christmas at home with loved ones. Holiday incentive is valid through the end of 2025. pic.twitter.com/v80QAaKquD — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) December 22, 2025



L’iniziativa, definita “incentivo natalizio”, mira a spingere i migranti a tornare a casa e rimarrà attiva fino alla fine del 2025.