Un nuovo video creato con l’intelligenza artificiale dalla ministra dell’innovazione israeliana, Gila Gamliel, e postato su X mostra la Gaza che sogna Israele. Il video è accompagnato dal messaggio: “Ecco la Gaza del futuro. O noi o loro!”.

La ministre israélienne Gila Gamliel ne se cache même pas.

Dans une vidéo générée par intelligence artificielle, elle présente les ruines de Gaza comme un rêve d'avenir, où la seule issue serait l'expulsion "volontaire" des Palestiniens. Sous couvert d'innovation, c'est une…

Il filmato segue quello, controverso, che Trump lanciò lo scorso marzo. In questo caso Gaza rinasce dalle macerie e si trasforma in una Las Vegas del Medio Oriente. Nel video si vede Trump, Netanyahu e la ministra a passeggio con i rispetti consorti. Ci sono grattacieli, hotel e barche di lusso, ristoranti in riva al mare, giovani che bevono birra e ridono. Nelle immagini si vede un’immensa Trump Tower ed anche dei fuochi d’artificio in conclusione.