A Verolavecchia, in provincia di Brescia, un’auto lanciata a tutta velocità ha travolto due pedoni. Il conducente si è poi dato alla fuga senza prestare soccorso. I due pedoni, sbalzati sull’asfalto, sono rimasti sulla carreggiata mentre l’auto ha proseguito la sua corsa. L’incidente, avvenuto lo scorso 5 gennaio in via Vittorio Veneto, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Grazie alle immagini raccolte, i carabinieri sono riusciti a rintracciare e a identificare il conducente dell’auto, un uomo di 62 anni che è stato poi denunciato per lesioni stradali e omissione di soccorso.

Il video dell’incidente

Dopo l’incidente, sul posto sono rapidamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Verolanuova, che hanno avviato le indagini avvalendosi delle telecamere presenti nella zona e delle analisi su uno specchietto retrovisore e su alcuni frammenti di un faro rinvenuti sull’asfalto. I carabinieri hanno quindi identificato l’auto che ha travolto i due pedoni, parcheggiata nei pressi dell’abitazione del proprietario. In seguito al drammatico incidente, uno dei due pedoni ha riportato la frattura del femore e dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. L’altro pedone, invece, è uscito praticamente illeso dallo schianto, senza quindi riportare conseguenze fisiche rilevanti.