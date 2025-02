In Giappone, lo scorso 16 febbraio, è andata in scena la nuova edizione, la numero 35, del torneo nazionale di palle di neve. Sfidando il gelo, quello che i meteorologi locali segnalano come il periodo più freddo dell’inverno, molte persone, e un buon numero di spettatori, si sono riversate in massa sulle piste per dar vita al Koide International Snowball Fight.

Il torneo di palle di neve

Si creano palle di neve, le si lanciano contro gli avversari e si segnano i punti. Quando un giocatore viene colpito è fuori dalla competizione e quando una squadra perde tutti i propri giocatori quella avversaria vince. Ma cosa vince? Circa 30 chilogrammi di riso. Non è una sfida di quartiere, quella che chiunque potrebbe allestire in pochi minuti nel proprio giardino di casa, ma un vero e proprio torneo.

Da anni, nei pressi di Uonuma, a nord-ovest di Tokyo, va in scena questa particolare competizione e quest’anno la fama di questo singolare sport ha raggiunto una notorietà mai vista prima. Sul posto, infatti, si sono presentate 120 squadre, un numero mai registrato prima, composte da cinque giocatori che si sfidavano in partite di due minuti. Il tutto avviene in uno spazio grande quanto un campo da tennis. I giocatori arrivano da ogni parte del Paese e c’è perfino una Federazione ufficiale che sostiene questo sport, la stessa che da anni si batte per farlo arrivare direttamente alle Olimpiadi. “Penso che sia il tipo di evento in cui riesci a sentirti di nuovo bambino”, ha dichiarato uno dei giocatori.